لينك التقديم في وظائف وزارة العدل بجميع التخصصات عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لينك التقديم في وظائف وزارة العدل في جميع التخصصات عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 التابعة للجهاز.

لينك التقديم في وظائف وزارة العدل في جميع التخصصات عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024

ويستطيع الراغبون في الحصول على الوظائف الدخول على لينك التقديم في وظائف وزارة العدل في جميع التخصصات عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 من هنا.

التقديم مستمر حتى يوم 31 يناير

وبدأ التقديم على وظائف وزارة العدل في جميع التخصصات، قبل قليل، اليوم الخميس الموافق 18 يناير ويستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه.

تخصصات مصلحة الخبراء

وبالنسبة لمصلحة الخبراء بوزارة العدل طلبت شغل الوظائف الآتية:

1-معاون خبير زراعي.

2- معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة.

3- معاون خبير حسابي.

4- هندسة بحرية، ميكانيكا، كهرباء.

5- وتخصص حاسبات ومعلومات.

تخصصات مصلحة الطب الشرعي

وبالنسبة لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل طلبت شغل الوظائف الحرفية والتخصصية الآتية:

1- معاون طبيب شرعي ميداني.

2- حرفي تشريح.

3- معاون كيميائي شرعي.

4- معاون طبيب شرعي معملي.