«السياحة»: أسعار البرامج الاقتصادية لعمرة رمضان تبدأ من 50 ألف جنيه

قال إيهاب عبدالعال عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنَّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها شهر ويقيم خلالها المعتمرين داخل غرفة رباعية في فنادق تبعد عن الحرم المكي أكثر من كيلومتر ستبدأ من 50 ألف جنيه.

حجوزات كبيرة من مختلف الدول لأداء مناسك العمرة في رمضان

وأضاف «عبدالعال»، لـ«الوطن»، أنَّه توجد حجوزات كبيرة من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

أعداد المعتمرين المتوقعة خلال شهر رمضان

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أنَّه وفقًا لدراسات السوق الحالية فإنَّه من المتوقع أن تتراوح أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان المقبل ما بين 70 إلى 100 ألف معتمر، متوقعًا أنَّ يزداد عدد المسافرين لأداء العمرة خلال شهر شعبان من العام الهجري 1445.