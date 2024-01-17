«السياحة»: إجراءات رادعة لمواجهة عمليات النصب في رحلات العمرة

ذكرت شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، اجتمعت مع ممثلي الغرفة لبحث آخر المستجدات فيما يخص رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنّ الاجتماع جاء بعد تلقي الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة، الذين أكدوا أنّ النصب تم من وسطاء وجهات غير معروف هويتها.

وتابعت الغرفة بحسب بيان عنها، أنّها تلقت شكاوى من عدد من شركات السياحة حول التأثير السلبي الكبير على نشاطهم وسمعتهم بسبب سياسة حرق أسعار برامج والعروض الوهمية من قبل السماسرة والكائنات غير الشرعية التي تنظم رحلات عمرة خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، بالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.

وأشارت الغرفة إلى أنّ الاجتماع شهد الاتفاق على المطالبة بإجراءات رادعة في المطارات المصرية وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية المواطن من الكيانات الوهمية والوسطاء.

كما شهد الاجتماع مناقشة فكرة طرح باقات الفترة القادمة من رحلات العمرة خاصة عمرة رمضان التي تواجه مشاكل كبيرة في رحلات الطيران خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات.

واضافت الغرفة أنّ الاجتماع شهد المطالبة بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس في المطارات سواء في السفر أو العودة، ومطالبة شركات السياحة بإخطار الغرفة بأعداد معتمريها في موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

تأشيرة الزيارة ببوابة العمرة المصرية

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنّ الاجتماع شهد دراسة وضع تأشيرة الزيارة الشخصية التي يتم السفر بها حاليا عن طريق البوابة المصرية للعمرة بمجرد الحصول على باركود البوابة فقط، وجرى الاتفاق على تفعيل سفر هذا النوع من التأشيرات ببرامج كاملة مع شركات السياحة، فالعمرة من خلال البوابة لا تعني فقط الحصول على الباركود، وإنّما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.