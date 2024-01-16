أسعار العمرة 2024.. 28 ألف جنيه لرجب وهذه تفاصيل شعبان ورمضان

اختلفت أسعار العمرة 2024 من شهر رجب لعمرة شهري شعبان ورمضان، وهو ما توضحه «الوطن» بالتفصيل في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، خاصة تزامن العمرة مع إجازات منتصف العام الدراسي سواء للمدارس أو الجامعات، حيث تُسهم هذه الإجازات في رفع نسبة الإقبال على العمرة، وفق تصريحات أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، والتي نستعرضها خلال السطور التالية.

أسعار العمرة 2024 عن شهر رجب

تبدأ أسعار العمرة 2024 عن شهر رجب من 28 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية لمدة أسبوعين.

- تبلغ أسعار العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي 30 ألف جنيه.

- إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رجب الجاري جيد للغاية.

- غالبية رحلات العمرة التى طٌرحت خلال شهر رجب حجزت بالكامل.

- تزامن إجازات منتصف العام الدراسي مع شهر رجب رفع أعداد المسافرين للعمرة.

أسعار العمرة 2024 عن شهر شعبان

- تزيد أسعار العمرة 2024 في شهر شعبان عن 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما.

- أسعار البرامج تختلف من شركة لأخرى.

- اختلاف الأسعار يكون وفق مواعيد السفر وقرب أو بعد السكن من الحرم المكي.

- أسعار عمرة «شعبان رمضان» تبدأ من نحو 35 ألف جنيه.

أسعار العمرة 2024 عن شهر رمضان

- أسعار العمرة ستتجاوز حاجز الـ40 ألف جنيه.

- الـ 40 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو شهر كامل.

- خلال الـ10 أيام الأخيرة من رمضان سيبلغ سعر عمرة البرنامج الاقتصادي نحو 45 ألف جنيه.

- ستبدأ الأسعار فئة الـ5 نجوم خلال شهر رمضان من 90 ألف جنيه.