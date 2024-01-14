«شركات السياحة» تكشف عن أسعار برامج العمرة خلال شعبان.. إقبال كبير على الحجز

أعلن محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة شهر شعبان 1445 ستبدأ من 31 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن هناك إقبالا جيدا من المواطنين على حجز رحلات العمرة خلال هذا الشهر.

عمرة شعبان رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة المسيرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شعبان تبدأ من 35 ألف جنيه، وخاصة أن هذا البرنامج يشمل أسبوع من شهر رمضان، مشيرا إلى أن الإقبال على هذا البرنامج مرتفع، خاصة أنه يتضمن تواجد المعتمرين بالأراضى المقدسة خلال شهري شعبان ورمضان .

حجوزات عمرة منتصف العام الدراسي

أشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على رحلات عمرة منتصف العام الدراسي، التي تنطلق في 23 يناير الجاري وتستمر لمدة 13 يوما، وأوضح أن غالبية شركات السياحة شركات السياحة انتهت من تسويق رحلاتها خلال هذه الفترة، نظرا لكونها تتزامن مع إجازات المدارس وشهر رجب.