حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد انتهاء تشغيل قطارات إجازة نصف العام الدراسي على خط الصعيد، والتي يصل عددها إلى 6 قطارات من نوعية المكيف الإسباني، والتي خضعت لأعمال تطوير في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف ضمن خطة تطوير منظومة السكك الحديد.

مواعيد انتهاء تشغيل القطارات

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد انتهاء تشغيل قطارات وفق مستند رسمي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهي كالآتي:

- قطار رقم 1936 «القاهرة - أسوان»: ينتهي تشغيله يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل.

- قطار رقم 1937 «أسوان - القاهرة»: ينتهي تشغيله يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

- قطار رقم 1938 «القاهرة - أسوان»: ينتهي تشغيله يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل.

- قطار رقم 1939 «أسوان - القاهرة»: ينتهي تشغيله يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

- قطار رقم 1940 «القاهرة - أسوان»: ينتهي تشغيله يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل.

- قطار رقم 1941 «أسوان - القاهرة»: ينتهي تشغيله يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

تطوير القطار الإسباني

وفي سياق متصل، أكّد مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ «الوطن»، انتهاء تطوير عدد قطارين من نوعية «المكيف الإسباني»، على أن يتمّ تشغيل قطارين جُدد اعتباراً من يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم تتوالى أعمال تشغيل بقية القطارات بإجمالي 10 قطارات، إذ تتمّ أعمال التطوير لعربات القطارات من الخارج والداخل.