تحذير لمواليد 6 أبراج من مشكلات مالية وصحية.. هل أنت منهم؟

حظوظ جيدة وأخرى سيئة، ربما تواجه أصحاب الأبراج الفلكية الـ12 خلال عام 2024، إذ يهتم كثيرون بمعرفة حظوظهم خلال الفترة المقبلة، بعدما توقعت خبيرة الأبراج اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، بأن هذا العام سيحمل كثير من الأحداث على الأصعدة كافة، كما حذرت أصحاب 6 أبراج من ضرورة مواجهة الأيام المقبلة بصبر وتحد، إذ أن بعضهم سيشعر بالضيق والتوتر وربما مشكلات وعثرات.

برج الأسد

حذرت ليلى عبداللطيف، أصحاب برج الأسد من التعاملات المالية خلال الفترة المقبلة، ونصحتهم بضرورة تجنب أشياء كثيرة، بينها عدم الدخول في شراكات مع أشخاص لا يعرفونهم: «متغامروش بفلوسكم علشان متضيعش، اتعاموا بحذر».

برج الميزان

مواليد برج الميزان قد يتعرضون للمشكلات، وربما الخداع من الأشخاص المقربين: «توخوا الحذر من المقربين، راقبوا تصرفاتكم وكلامكم مع الناس».

برج الحمل

ربما يتعرض مواليد برج الحمل لترك عملهم خلال الأيام المقبلة، لذلك يجب أن يفكروا جيدا: «هيبقى عندهم رغبة شديدة في ترك عملهم، يمكن للتجديد والتغير، أو لأنه شايف أن الشغل مش بيلبي رغباته واحتياجاته، لكن لا تتسرعوا».

برج القوس

أطلقت ليلى عبد الطيف، تحذيرات لأصحاب برج القوس، خاصة لتسرعهم في بعض الأمور وأثناء اتخاذ القرارات: «متتسرعوش وأنتوا بتاخدوا قرارات، استمعوا لنصائح الآخرين، وخاصة قبل البدء في أي مشروع جديد».

برج العقرب

تحذير لمواليد برج العقرب، خاصة عند توقيع الأوراق الرسمية والعقود: «ممكن تتعرض لعملية نصب، علشان كده خد بالك وأنت بتوقع على أي أوراق رسمية أو عقود، وانتبه أنك مع أشخاص موثوق فيهم لعدم الوقوع في مشاكل».

برج الحوت

قد يتعرض مواليد برج الحوت لوعكة صحية خلال الفترة المقبلة: «انتبهوا لصحتكم واستشيروا طبيبكم عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية».