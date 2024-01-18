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«الفلك الدولي» يكشف تفاصيل سقوط المركبة peregeine lander في المحيط الهادئ

كتب:

أحمد أبوضيف
09:40 ص | الخميس 18 يناير 2024
مركبة

مركبة

قال الدكتور محمد شوكت عودة، رئيس مركز الفلك الدولي، إنّ مركبة الفضاء الأمريكية peregeine lander التي كان من المخطط لها الهبوط على القمر، فشلت نتيجة وجود خلل فني وستعود إلى الأرض.

وأوضح رئيس الفلك الدولي وفقا لتقرير صادر عن المركز، أنّ المركبة دخلت إلى الغلاف الجوي واحترقت فيه يوم الخميس الساعة 7:40 دقيقة بتوقيت جرينتش، وسقطت في وسط المحيط الهادئ قرب جزيرة تونغا.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن المركبة الفضائية، كما يلي.

- كانت تحمل أول قطعة من التكنولوجيا الأوروبية إلى سطح القمر.

- مهمة المركبة التي أرسلتها الشركة الأمريكية استكشاف الغلاف الجوى للقمر وكشف أسرار دورة المياه.

- المركبة ستدخل إلى المجال الجوي اليوم.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.