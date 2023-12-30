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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الإقليمي لعلوم الفضاء»: 2023 ضمن أسوأ الأعوام في التغيرات المناخية

كتب:

مريم جاد
12:05 م | السبت 30 ديسمبر 2023
نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة

نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن عام 2023 يعتبر من أضمن أسوأ الأعوام في التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه خلال العقد الماضي درجة الحرارة ارتفعت 1.4 درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود الأعاصير، خاصة في فبراير ومارس، مثل إعصار بالمحيط الهندي تسبب في حدوث انهيارات أرضية وبراكين وغيرها. 

تغيرات مناخية حادة في 2023

وأضاف «النهرى»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العاصفة دانيال أثرت على ليبا وبلغاريا وتركيا، وكل ذلك بشهر سبتمبر، وأيضا حدثت الفيضانات، وزادت احتمالية حدوثها 50 مره بـ2023، بجانب حرائق الغابات، مشيرا إلى أن أكثر دولة تأثرا بالحرائق هي كندا، و«كوب 28» يعتبر مبادرة جيدة، وأنجح مؤتمر مناخي؛ لأنه أنشأ صندوق الخسائر والأضرار.

وتابع: «التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري يجب أن يجري تحديده حتي الوصول لعام 2030»، مشددا على أن آخر مؤتمر خاص بالمناخ «كوب 28»، لن تلتزم به الدول من حيث التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول خالفت الاتفاق.

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