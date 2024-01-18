وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع وكيل تعليم وزارة التربية والتعليم في المنوفية، جميع مدارس الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية لتأدية امتحان الدراسات الاجتماعية في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي في الساعة 11 صباحا، وبعد ذلك بنصف ساعة يبدأ امتحان التربية الفنية وينتهي في الساعة 1 ونص ظهرا لمدة ساعتين .

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن هناك غرفة طوارئ رئيسيه في المديرية وعدد 10 غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا أنه يتابع سير الامتحانات على مدار اليوم وكذا النزول إلى المدارس لتفقد اللجان الامتحانية .

وتابع الفولي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية في حالة تأهب قصوى في حالة وجود شكوى او استغاثة من أحد المدارس، موضحا أن هناك شبكات تواصل مع الإدارات التعليمية وجميع المدارس لمتابعة سير الامتحانات على مدار اليوم .

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعلنت أن عدد الطلاب المشاركين في الشهادة الإعدادية بلغ نحو 82 ألف و477 طالب وطالبة الامتحانات في 401 لجنة على مستوى قري ومراكز المحافظة، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم 24 يناير المقبل .