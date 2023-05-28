حكاية «نور» أكبر طالب في الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. عمره 44 عاما

«العلم نور» شعار رفعه نور محمد عبد العاطي، أكبر طالب في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، حيث يبلغ من العمر 44 عاما، ولديه 4 أبناء وحفيدتين، وذلك حين قرر العودة لمقاعد الدراسة مجددا، بعدما تركها في صغره للعمل مع والده «مبيض محارة».

عودة «نور» للدراسة من جديد

وأكد نور محمد عبد العاطي، أكبر طالب في شهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، أن فكرة عودته للتعليم راودته للحصول على الشهادات العليا، بعدما ترك التعليم في الصغر للعمل مع والده، مؤكداً أن إخوته وأبنائه وأقاربه كانوا من أكثر الداعمين له في اتخاذ القرار وتنفيذه، موضحا أن أحد المعلمين من جيرانه يساعده في إتمام تعليمه.

أكبر طالب في الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عودته إلى المدرسة ودخول امتحانات الشهادة الإعدادية كان أمرا غريبا على كثير من المدرسين والطلاب، فالمدرسين عند مشاهدته خارج المدرسة كانوا يعتبرونه مدرسا زميلا لهم، والطلاب كانوا يعتبرونه والد أحدهم، حتى تفاجأوا به في اللجنة.

وتابع: «الطلاب والمدرسون بدأوا في التأقلم على الوضع، بل إنهم أصبحوا يلتقطون الصور التذكارية معي، وحاليا أنتظر النتيجة مثل باقي الطلاب»، مضيفا «أنصح جميع الشباب باستكمال دراستهم وعدم ترك التعليم لأي سببب، العلم نور لصاحبه».