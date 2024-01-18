أسعار السمك اليوم الخميس 18-1-2024 بالأسواق.. تشهد استقرارا نسبيا

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 18-1-2024 في الأسواق المحلية المختلفة، استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسعار السمكـ أمس، من ضمنها سعر كيلو البلطي، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار السمك بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في آخر تحديث للأسعار.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الخميس 18-1-2024، كالتالي:

- الجمبري وسط: الكيلو بـ234 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ160 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ386 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ20 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ166 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ115 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ145 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ120 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ121 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ220 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ104 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ58 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ61 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ89 جنيهًا.