سعر الأسمنت اليوم الخميس 18-1-2024 في مصر.. «طن المخصوص» بـ2050 جنيها

شهدت أسعار طن الأسمنت، ثباتًا سعريًا كبيرًا في الأسواق المصرية، إذ بلغ سعر الأسمنت الرمادي اليوم الخميس 18-1-2024 في مصر قيمة 2369 جنيهًا للطن، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 18-1-2024 في الأسواق المصرية، وفقًا لما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالاتي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيهًا للطن.