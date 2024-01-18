قرار جمهوري بشأن تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بمبلغ 100 مليار ين ياباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.