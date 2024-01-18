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قرار جمهوري بشأن تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

كتب:

كريم روماني
09:56 ص | الخميس 18 يناير 2024
أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بمبلغ 100 مليار ين ياباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.