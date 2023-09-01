«القومية للأنفاق»: تقدم الأعمال بمحطة حدائق الأهرام ضمن الخط الرابع للمترو

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال محطة حدائق الأهرام، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كيلومترا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، موضحة أن الخط يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة.

مسار المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

أما المرحلة الثانية فهي تمتد من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا، وعدد 21 محطة، ونوهت الهيئة القومية للأنفاق، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، أن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً تُحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

خبير نقل يُعلق على المشروع

وفي سياق متصل، علق الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، على المشروع قائلاً: «وزارة النقل تعمل على خلق وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة وتربطها ببعضها البعض»، موضحاً أن الخط الرابع للمترو يخدم مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أن المشروع يتم تنفيذه وفق المعايير والمواصفات العالمية، وبأيادي مصرية خالصة، مؤكداً أنه سيحقق نقلة نوعية كبيرة في ملف النقل في مصر.