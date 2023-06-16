استمرا أعمال تنفيذ محطة الرماية ضمن مشروع الخط الرابع للمترو (صور)

استمرت أعمال تنفيذ محطة الرماية، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، ووفقا للهيئة القومية لمترو الأنفاق، أكدت في تقرير لها، تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومتر، وتشتمل عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، بعدد 21 محطة.

الخط الرابع للمترو ينقل 2 مليون راكب يومياً

وعن أهمية الخط الرابع لمترو الأنفاق، أكدت الهيئة في تقرير لها، أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن الخط الرابع للمترو، يعد ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، والتي توسعت في تنفيذها وزارة النقل في الفترة الأخيرة، موضحاً أن الخط من المقرر أن يسهم في تخفيف الضغط على العديد من المناطق بنطاق القاهرة والتي يمر بها.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن أنها صديقة للبيئة، فهي تسهم في الحفاظ على كفاءة البنية التحتية من الطرق والكباري، وذلك من خلال جذب وسائل النقل الجماعي لأصحاب السيارات الخاصة وتقليل استخدامها.