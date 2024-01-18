رومانسية نديم وانجذابه لـ«رام الله».. أبرز أحداث الحلقة الخامسة من «حالة خاصة»

حققت الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل حالة خاصة نجاحا كبيرا، بمجرد عرضها في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وتفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الحلقة الخامسة من مسلسل حالة خاصة

وشهدت الحلقة الخامسة تطور في العلاقة بين «نديم» وزميلته في العمل «رام الله»، إذ أنه قرر أن يخرجا سويا لتناول الطعام وشعوره بالانجذاب الشديد نحوها، كما أنه لاحظ عليها بعض التغييرات في شكلها وشعرها.

موعد عرض الحلقات الجديدة من حالة خاصة

تعرض حلقتين جديدتين من مسلسل حالة خاصة يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث أن العمل مكون من 10 حلقات فقط .

أبطال مسلسل حالة خاصة

يجمع مسلسل حالة خاصة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: غادة عادل، طه الدسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، نبيل علي ماهر، أحمد طارق، علي السبع، أحمد الأزعر، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.