طه دسوقي: «حالة خاصة» علمني الكثير عن التوحد

كشف الفنان طه دسوقي، كواليس انضمامه لمسلسل «حالة خاصة»، قائلاً: «عندما عرض علي المنتج طارق الجنايني دور نديم في مسلسل حالة خاصة وافقت بسرعة، وبعدما جلست مع نفسي قلت: إيه اللي إنا عملته في نفسي كده، والأستاذ طارق كان من أول الناس اللي طمنتني، فعندما عرض موضوع المسلسل علي شعرت بالقلق، خاصة أن الدور ليس كوميدياً، لكنه دائماً كان يطمئنني».

تصوير أول مشاهد مسلسل حالة خاصة

وأضاف طه دسوقي، خلال استضافته مع فريق عمل مسلسل «حالة خاصة» ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، والذي يعرض على DMC: «أول يوم تصوير عندما دخلت اللوكيشن لم أجد أحداً يتحدث معي أو يسلم علي، وكنت مستغرباً جداً، ولكني اكتشفت بعد ذلك أن أستاذ تامر الشيخ قال لهم: محدش يتعامل مع طه خالصاً، وتصوير أول مشهد كان في بيت نديم».

وواصل: «من الحاجات اللي اكتسبتها من المسلسل إني أعرف أكتر عن التوحد، لأني كنت زي ناس كتير فكرتي عن التوحد قليلة جداً، لما بدأت أجهز الشخصية رحت جمعية خاصة بحالات التوحد، واشتغلت مع مدرب تمثيل، وكانت المشكلة بالنسبة لي إني مش عارف ردود فعلهم عاملة إزاي».

وأضاف: «كان من ضمن الحالات اللي تكلمت معناها عبد الله أشرف اللي بالمناسبة حالياً واحد من تيم watch it، واللي ما اترددوش لحظة إنهم يقبلونه وسط تيم العمل عندهم فلهم كل التحية، وكان كل خوفي إني أقدم الشخصية بصورة غلط، لأني دلوقتي بقدم نموذج موجود فمش عايز أقول حاجة غلط عنهم».

يذكر أن مسلسل «حالة خاصة» بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وأحمد فهمي، وأحمد السعدنى، وميرنا نور الدين، وطه دسوقي، وإخراج هشام الرشيدي.