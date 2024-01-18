«النقل» تكشف تفاصيل كباري الخط الأول من القطار الكهربائي السريع 

حددت وزارة النقل تفاصيل الأعمال التي تتمّ حالياً في كباري الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مرسى مطروح»، موضحة أنَّ الأعمال تتمّ بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، ويشمل المشروع عدد كبير من الكباري الضخمة ومنها الكوبري الأعلى في مصر كوبري «خور مايو».

كباري القطار الكهربائي السريع

- كوبري ومسار وادي حجول.

- كوبري ومسار 30 يونيو.

- كوبري سيارات كم 4.5.

- كوبري مسار كم 29.5.

- الكوبري الإقليمي.

- كوبري مسار خور مايو.

- كوبري الأوتوستراد.

- كوبري مسار أعلى النيل.

- كوبري مسار غرب النيل.

- كوبري الأوسطي.

- كوبري مسار خط المياه.

- كوبري سيارات «ط» الفيوم.

- كوبري مسار أكتوبر.

- كوبري مسار البوليفارد.

- كوبري سيارات الصبعة.

- كوبري سيارات سفنكس.

- كوبري سيارات كم 500 + 208.

- كوبري سيارات بني سلامة كم 380 + 220.

- كوبري مسار الدبلوماسيين.

- كوبري مسار تقاطع «وادي النطرون - العلمين» كم 248.

مشروع القطار السريع

وأكّد العميد أحمد فاروق مدير مشروع القطار السريع، أنَّ جميع الأعمال تتمّ وفق جداول زمنية مُحددة، موضحاً لـ «الوطن»، أن وزارة النقل تعمل حالياً على تركيب فلنكات السكك الحديدية، خاصة وأن القطار يحتاج لـ 8 ملايين فلنكة.

وأشار مدير مشروع القطار السريع إلى أنَّ مسار المشروع تم تحديده وفق دراسات من مكاتب مُتخصصة، لافتاً إلى أنَّ القطار يربط بين ميناء السخنة على البحر الأحمر حتى مواني الإسكندرية على البحر المتوسط، ويسهم في نقل الحاويات بجانب كونه وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة.