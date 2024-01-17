«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر، موضحة تقدم أعمال التنفيذ في المحطات والتي يصل عددها إلى 21 محطة، منفذة وفق المواصفات والمعايير العالمية، حيث راعت هذه المحطات حركة الركاب من الداخل بداية من مسار الدخول ثم شبابيك التذاكر وصولاً إلى رصيف القطار.

عدد من الكباري الضخمة المهمة

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أن تنفيذ القطار يشتمل على عدد من الكباري الضخمة المهمة مثل كوبري ومسار وادي حجول وكوبري مسار 30 يونيو وكوبري سيارات كم 4.5 وكوبري مسار كم 29.5، موضحة أن هذه الكباري يتم تنفيذها بأياد مصرية خالصة.

أيضاً يشتمل المشروع على تنفيذ محطات مثل محطة العاصمة المركزية ومحطة السادات ومحطة حدائق أكتوبر ومحطة محمد نجيب ومحطة وادي النطرون ومحطة العامرية والحمام، حيث تشتمل المحطات على أكثر من مبنى سواء إداري أو خدمي أو فني.

وفي سياق متصل، أكد العميد أحمد فاروق، مدير مشروع القطار السريع، لـ«الوطن»، تقدم معدلات تنفيذ المشروع، موضحاً أنه يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول نحو 675 كم، ويشتمل 13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية.

تعظيم تجارة الترانزيت

وأوضح أنه سيسهم في تعظيم تجارة الترانزيت، ونقل الحاويات من مواني البحر الأحمر إلى مواني البحر المتوسط، مؤكداً أنه ضمن وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة.