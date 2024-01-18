يحتاج وقتا أكثر.. طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد يشكون من «امتحان العربي»

يستمر ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية، وأنهى الطلاب في بورسعيد امتحان مادة اللغة العربية، في ثاني أيام الامتحانات بنظام البابل شيت «الورقة الإلكترونية»، وتستمر الامتحانات حتى الأربعاء المقبل.

وتتخذ مديرية التربية والتعليم في بورسعيد إجراءات مشددة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمنع إدخال الهاتف المحمول من قبل الطلاب والملاحظين، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم، تزامنا مع وجود أمني مكثف في محيط المدارس.

آراء طلاب الإعدادية عن امتحان اللغة العربية

وعقب خروج الطلاب من امتحان اللغة العربية، التقت «الوطن» عددًا منهم لمعرفة مستوى الامتحان، وأكدوا أنّه كان يحتاج إلى وقتٍ أكثر، نظرا لوجود أسئلة كثيرة تخص الطالب المتميز.

13785 طالب بالشهادة الإعدادية ببورسعيد

يذكر أنّ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد الذين يحق لهم دخول الامتحانات هو 13 ألفًا و785 طالبًا، داخل 69 لجنة رئيسية موزعة على أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.