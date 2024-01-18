متحف الحضارة ينظم فعالية «أنتيكا» لإحياء التراث المصري القديم والحديث

نظم متحف الحضارة المصرية بالفسطاط فعالية ثقافية تحت عنوان «أنتيكا» بهدف إحياء التراث المصري القديم والحديث، وشارك في الفعالية عدد من الفنانين المصريين وهواة جمع التحف التراثية.

تضمنت الفعالية مجموعة من الورش والمعارض التي تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور والصحف والإعلانات المصرية القديمة، ونماذج من صور المستشرقين التي وثقت الحياة الاجتماعية بالقاهرة.

كما شهدت الفعالية مشاركة مميزة من أقدم وأرقى العلامات التجارية المصرية في عالم العطور ومستحضرات التجميل خلال القرن الماضي، وهي «قسمة والشبراويشي».

كما شاركت مجموعة «Roaia fine Arts» لإعادة استخدام الرموز وأشكال التحف والمقتنيات التراثية وتوظيفها في قطع فنية للاستخدام العصري.

وتضمنت الفعالية أيضًا ورشة للنحت على خامات غير تقليدية وتصميم أشكال فنية تحاكي التراث المصري للفنان أحمد يحيى، وورشة حرفة صياغة النحاس «أركت النحاس» للفنانة ياسمين محمود، وورشة للحكي التراثي عن الأمثال الشعبية وما تحمله من قيم أخلاقية وتعاليم ترسخت في أذهان المصريين قديما وحتى الوقت الحاضر للفنانة علا محمد.

كما تمّ تنظيم عرض تعريفي لزي المرأة المصرية «التزييرة» في القرن التاسع عشر للفنانة سالي عبدالمنعم، وعرض نموذج لآلة «البيانولا» وتعريفها للجمهور والتي كانت من أهم فنون الشارع المصري في بدايات القرن العشرين للفنانة جرمين جورج.

واختتمت الفعالية بتسليم المتحف جميع الفنانين المشاركين شهادات تقدير لجهدهم والمشاركة في هذه الفعالية.