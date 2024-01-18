أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الخميس 18-1-2024

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 18-1-2024 بالأسواق المحلية انخفاضا في بعض الأنواع مثل البامية والملوخية، واستقرار أنواع أخرى مثل الطماطم والبطاطس، وتختلف أسعار الخضروات بين منطقة سكنية وأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر الخضروات اليوم، حسب ما كشفته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك»

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس 18-1-2024 في الأسواق، كالآتي:

سعر كيلو الطماطم: 10 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس: 14 جنيها.

سعر كيلو الليمون البلدي: 19 جنيها.

سعر كيلو البامية: 38 جنيها.

سعر كيلو الملوخية: 14 جنيها.

سعر كيلو ليمون أضاليا: 14 جنيها.

سعر كيلو اللفت: 6.5 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة: 15 جنيها.

سعر الكرنب «الواحدة»: 23 جنيها.

سعر كيلو القلقاس: 22 جنيها.

سعر القرنبيط «الواحدة»: 18 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي: 16 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الحامي: 15 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 18 جنيها.

سعر كيلو السبانخ: 15 جنيها.

سعر كيلو الخيار الصوب: 15 جنيها.

سعر كيلو الخبيزة: 8 جنيهات.

سعر كيلو الجزر الأصفر: 12 جنيها.

سعر كيلو البطاطا: 8 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: 27 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان عروس: 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الرومي: 8 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 10 جنيهات.

- سعر كيلو البصل: 26 جنيها.