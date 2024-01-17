استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في الأسواق، في حين أن الأسعار تختلف حسب المحافظة والمنطقة، كما أن الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة مستمر بشكل يومي وذلك وفقًا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في الأسواق.

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم اليوم: 9 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس في الأسواق: 12 جنيها.

- سعر كيلو البصل: 21 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة: 14 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء اليوم الأربعاء: 14 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي: 8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو البرتقال البلدي: 8 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي: 9 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون البلدي اليوم الإربعاء 16 جنيها.

- سعر كيلو التفاح المصري: 25 جنيها.

- سعر كيلو الجوافة: 12 جنيها.

- سعر كيلو الفراولة: 20 جنيها.