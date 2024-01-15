شعبة «الخضروات والفاكهة»: لدينا وفرة في كل المنتجات بالأسواق

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات، وجود كل ما يحتاجه المواطن من خضراوات وفاكهة في الأسواق دون نقص في أي منها، موضحا أن هناك الكثير من المعروض من السلع في الأسواق خلال تلك الفترة.

«النجيب»: زيادة في المعروض من السلع

وأضاف «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما يحتاجه المواطن من منتجات بالأسواق متوافرة ذلك للمساعدة في توافر الكثير من المنتجات الأمر الذي ينعكس بدوره على سعر السلعة في الأسواق، مشيرا إلى أنه كلما توافر المنتج في السوق سيقل السعر.

وأوضح أن البصل قد انخفضت أسعاره خلال الفترة القليلة الماضية بالأسواق وبشكل ملحوظ، وهو الذي سينخفض سعره أكثر تدريجيا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بفضل توافر ما يسمى «البصل الأبيض المقور» في الأسواق على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدى لانخفاض باقي الأنواع.

وقال إن البطاطس تتوافر حاليًا في الأسواق بشكل وفير، لوجود مواسم خاصة بعروة الشتاء في محافظات المنيا والدقهلية والبحيرة، إذ أن جنى تلك العروات ساهم كثيرا في استقرار أسعار المنتجات بالأسواق.