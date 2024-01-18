عضو بـ«الشيوخ» تطالب بالكشف النفسي على معلمي المرحلة الابتدائية

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بتكثيف حملات التوعية بين الأطفال في المرحلة الابتدائية بضرورة الحفاظ على خصوصية الجسد؛ للحماية من التحرش، وأهمية تبليغ الأسرة حال وقوع مثل هذه الجرائم لأي تلميذ.

التوعية بين الأطفال

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان صادر عنها اليوم، إنّ واقعة إحالة أحد المدرسين بالصف الابتدائي للمحاكمة بعد قيامه بالتحرش بنحو 10 تلميذات في الصفوف الثالث والخامس والسادس الابتدائي أمر يثير الاشمئزاز، ويدق بشدة جرس إنذار لأهمية تفعيل الرقابة في المدارس، لا سيما في ظل حالة الترويع والترهيب التي مارسها هذا المدرس المريض على التلميذات، ما صعّب من كشف ستره لفترة.

تشكيل الثقافة الجسدية للأطفال يحقق الأمن

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي قائلة، أنّ تشكيل الثقافة الجسدية للأطفال أمر يحقق الأمن والأمان لهم سواء داخل المدرسة أو النادي أو في أي تجمعات بعد انتشار ثقافة المولات التجارية وانتشار أماكن الترفيه بها ولذلك يجب الاهتمام بالثقافة الجسدية والتوعية داخل كل أسرة مصرية.

وأشارت عفيفي إلى أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة عليه دور كبير في زيادة منشورات التوعية بمخاطر التحرش بالأطفال وكيفية التعامل مع الحالات التي تتعرض لمثل هذه الواقعة بشكل نفسي وطبي حتى لايتحول جسد هذا الطفل إلى ضحية لأشكال مختلفة من التحرش الجنسي واللفظي عند الكبر.

شددت النائبة ريهام عفيفي بضرورة إجراء الكشف النفسي على المدرسين وبالأخص فى المرحلة الابتدائية كل فترة للوقوف على الحالة النفسية والصحية لهم، لا سيما وأنهم يمثلون جزءا مهما من تشكيل النشء القادم، وكذلك تعيين أخصائيات نفسيات مدربات بالمدارس للتعامل مع هذه الوقائع.