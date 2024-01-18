دار ريشة تعلن الاحتفال بالكاتب صبري موسى على مدار العام

كشفت دار ريشة للنشر عن عزمها الاحتفال بالكاتب الكبير صبري موسى، الذي يحل اليوم ذكرى رحيله، حيث يشهد هذا العام دوام حضور الروائي صبري موسى وسيرته وإبداعه من خلال خطة نعلن عنها قريبًا.

كتب صبري موسى في دار ريشة

وأضاف حسين عثمان رئيس مجلس إدارة دار ريشة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «اليوم ذكرى وفاة المبدع متعدد أوجه الإبداع الأستاذ صبري موسى، وفي إطار رسالة دار ريشة للنشر والتوزيع بشأن إحياء سيرة رموز مصر في مختلف المجالات، كنا قد أصدرنا العام الماضي في ذكرى وفاته أحد أهم كتبه (الصخر.. والبحر؟.. مصر كما رأيتها في الستينيات)».

وهذا العام بالتزامن مع ذكراه العطرة نصدر سيرته برؤية واحد من أهم تلاميذه الكاتب أيمن الحكيم «صبري موسى.. ساحر الكتابة.. سيرة وأوراق واعترافات»، وسيشهد هذا العام دوام حضور الأستاذ صبري موسى وسيرته وإبداعه من خلال خطة نعلن عنها قريبا.

كانت دار ريشة للنشر، أعلنت الأسبوع الماضي إصدار كتاب «صبري موسى.. ساحر الكتابة» للكاتب أيمن الحكيم، وسيكون ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بجناح الدار بـصالة 2 - جناح C28.

صبري موسى

وصبري موسى روائي وكاتب صحفي وسيناريست، من مواليد محافظة دمياط في العام 1932، تنوعت مؤلفاته في أدب الرحلات والرواية وغيرها، وكما عمل صحفيا في جريدة الجمهورية، وكاتبا متفرغا في مؤسسة «روز اليوسف»، ومن أبرز أعماله «فساد الأمكنة، والسيد من حقل السبانخ، وحادث نصف المتر» وغيرها.

حصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام الجمهورية للعوم والفنون عام 1992، وجائزة الدولة التقديرية في عام 2003.