«أسماء الأماكن في سيناء».. سيرة أرض الفيروز في معرض الكتاب 2024

يشارك كتاب «أسماء الأماكن في سيناء» الصادر عن دار إشراقة، ومن تأليف ناهد طه زيني وعاطف معتمد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، والذي ينطلق خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقالت دار النشر في بيان عبر فيسبوك: عن سيناء الأرض المقدسة مهد الأنبياء والحضارات، وسبب تسمية مناطقها ومعالمها وجبالها بهذه الأسماء، لكل مكان في سيناء اسم، بعض الأسماء جاءت من جذور دينية أو تاريخية، وبعضها جاء من مظاهر السطح ومعالم الطبيعة، حصلت بعض الأسماء على هويتها من موارد المياه أو طبيعة السيول أو من ألوان الصخور والرمال.

أسماء الأماكن في سيناء

بعض الأسماء جاءت من مظاهر البحر والساحل والشاطئ، وهناك أسماء استمدت هويتها وتاريخها الطويل من الإنسان وحياته ونشاطه عبر التاريخ.

والكتاب وهو في الأصل رسالة ماجستير نوقشت بتقدير ممتاز في جامعة القاهرة، يعالج هذه الموضوعات ويضعها على خرائط وفق التحليل الإحصائي الذي يبين مواطن التركز والتشتت والتوزيع والانتشار.

قصة كتاب سيناء

وقال الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرفيا الطبيعية بجامعة القاهرة: ومن الطريف أن ناهد طه زيني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وليست من قسم الجغرافيا بكلية الآداب، ولا بد هنا من إرجاع الفضل لأهله، فقبل عدة سنوات كانت أمل سليمان هي رئيس قسم الحوسبة الاجتماعية في كلية الاقتصاد، وأجرت عدة أعمال علمية مشتركة في لندن، وهناك وجدت أن تكامل العلوم هو مستقبل البحث العلمي، تلقيت عرضا كريما من أمل سليمان أن أشاركها الإشراف على ناهد المعيدة بكلية الاقتصاد.

وتابع: كنت في ذلك الوقت - عام 2014 - مهموما للغاية بشبه جزيرة سيناء وأسافر إليها كثيرا، اقترحت على أمل سليمان أن ندرس علم الطوبونومي أي أسماء الأماكن، أقدم فيه لناهد معرفتي الجغرافية وتقدم أمل سليمان خبراتها الإحصائية والتحليل الحاسوبي لتوزيع الأماكن، ورحبت بالفكرة، وأشركت معنا الدكتور أحمد عكاشة.

حصلت ناهد على تقدير ممتاز في الرسالة المقدمة باللغة الإنجليزية، ثم نشرنا نتائج الرسالة في بحث علمي في دورية أجنبية متخصصة، وعلى هذا البحث أسماء المشرفين الثلاثة، بجوار اسم ناهد طه زيني.

وبعد كل هذه السنوات، وبعد أن حصلت ناهد على الدكتوراه قبل أشهر قليلة، اقترحت على ناهد أن نبسط رسالة الماجستير للقارئ العربي.