إجابة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية من أداء امتحان الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول والذى جاء يتضمن أربعة أسئلة سؤالين في الجغرافيا ومثلهم في التاريخ ليجيب عليهم الطلاب في زمن مدته ساعتان وتقدم الوطن حل مادة الدراسات الاجتماعية ويقدم حله عمرو تاج معلم الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية.

إجابات أسئلة الجغرافيا

وجاء في ورقة الأسئلة لامتحان الجغرافيا السؤال الأول بوضع خريطة صماء لقارة آسيا، وعليها أرقام ومطلوب من الطالب كتابة مدلول الأرقام لتحديد المسطح المائي والجبال والأشجار، والعنصر الثاني للسؤال الأول «بما تفسر» ومنها على سبيل المثال، تختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، تعرض عدد كبير من الزنوج للهجرات القصرية إلى الأمريكتين، ثم سؤال اختر الإجابة الصحيحة ومنها ،قارة يحيط بها المحيط الأطلنطي شرقا «أروبا ، أستراليا، إفريقيا، أمريكا» ثم سؤال تصويب الكلمات التي تحتها خط، وأخيرا سؤال المقارنة، ويجيب على الأسئلة عمرو تاج معلم الدراسات الاجتماعية.

السؤال الأول: الخريطة

1.الهادي

2. زاجروس

3. مغولية

4. جوز الهند

بم تفسر

1. بسبب اختلاف الأنشطة الاقتصادية ومستوى الدخل

2. للعمل في مزارع الأوروبيين القصب والقطن والتبغ

3.بسبب اقتراب الجبال والهضاب من الساحل

4. بسبب الاهتمام بالتعليم وتوفير مبدا تكافؤ الفرص

اختر الإجابة

1. أمريكا الشمالية

2. الفولجا

3. غرب أوروبا

4. الشمالية

التعريف

1. منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص متشابهة من حرارة ورياح وأمطار

2. دراسة السكان حسب فئات عمرية محددة

مادة التاريخ

وضمت مادة التاريخ سؤالين أيضا وجاء السؤال الأول: اكتب ما تشير إليه العبارات التالية ومنها، العاصمة التي دخلها السلطان سليم الأول عقب انتصاره في معركة جاليري 1514، ثم سؤال ما النتائج المترتبة على وتم وضع أربع عناصر منهم ثورة القاهرة الثانية 1800، وتضمن السؤال الثاني في التاريخ اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، وتم وضع 6 نقاط ، ويجيب عمرو تاج معلم الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية عن أسئلة مادة التاريخ وهي كالتالي:

1. صندوق الدين

2. تبريز

3. المطبعة الاميرية

4.الخديو توفيق

5.مصطفي النحاس

ما النتائج؟

1. تدمير كليبر حي بولاق بالمدافع - فرض غرامات ماليه ومصدرة الأموال

2.ادي الى انتصار محمد علي وامتداد النفوذ المصري إلى أعالي الفرات

وسيطرة محمد على على الشام

3.أدى توجيه الجنرال اللنبي إنذار لسعد زغلول لسحب الجيش المصري من السودان فرفض سعد وقدم استقالته وتولى زيور باشا الوزارة فقام بسحب الجيش المصري من السودان

أوجه الشبة

محمد على اكتشاف منابع نهر النيل وامتداد نفوذ مصر جنوبا واسماعيل سيطر على منابع نهر النيل وامتداد النفوذ المصري جنوبا

صح أو خطا

1. صح

2. صح

3.خطا

4.خطا

5.صح

6. خطا