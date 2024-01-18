«التعليم»: غرفة العمليات تتابع امتحانات «الإعدادية» وتوجّه بحل المشكلات

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، اليوم، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

امتحان الدراسات الاجتماعية

وأدى الطلاب الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة والنصف ظهرا، فيما يؤدي امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الحادية عشرة ونصف للثانية عشرة والنصف، وتضم اللجان 225 طالبا، وعدد الحاضرين 222، كما تضم لجنة خاصة لطالب، وعدد الغائبين 2 وتتكون من 11 لجنة.

وأكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتوفير المناخ المناسب للطلاب، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

المرور اليومي على اللجان

وأكد أيمن موسي أنّ المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم.

وأضاف أنّه جرى التنبيه من خلال مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم لحظة بلحظة، مؤكدا ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان للطلاب.