رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم يتابع أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

كتب:

أميرة فكري
10:47 ص | الخميس 18 يناير 2024
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث يتابع انتظام لجان السير، وشدد على ضرورة مكافحة الغش بجميع أشكاله ومحاسبة أي طالب.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة لليوم الثاني على التوالي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

اقرأ المزيد:

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ لـ61 ألف طالب

تعليمات من «التعليم» بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

توجيهات مهمة من «التعليم» في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية غدا.. 109 آلاف طالب
بقلم أميرة فكري