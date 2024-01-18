وزير التعليم يتابع أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

يتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث يتابع انتظام لجان السير، وشدد على ضرورة مكافحة الغش بجميع أشكاله ومحاسبة أي طالب.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة لليوم الثاني على التوالي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.