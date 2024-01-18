نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024.. راجع إجابتك

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نموذج إجابة مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024، والذي أداه الطلاب أمس في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يتم عقد ورش عمل يوميا بعد كل امتحان لمراجعة نموذج إجابة المادة التي يؤديها الطلاب للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية

- درجة الفقرة المقالية يتم وضعها على يسار الإجابة.

- وضع توقيع المقدر بجانب درجة السؤال المكلف بها.

- حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.

- في حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

- حال عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس «صفرا» فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأي سبب من الأسباب ولا تشطب أي إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

- تقدير المسودات وإعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين بعدم تغيير السؤال الذي أُسندت إليهم وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح «الموجه الأول» إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.