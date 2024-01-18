مسؤول طبي فلسطيني: آلاف الجرحي في غزة عاجزون عن الوصول إلى المستشفيات

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن عشرات آلاف الجرحى تصل إلى مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج، وأن هناك ضغطا كبيرا على الطواقم الصحية، وعدد كبير من الجرحى غير القادرة على الوصول إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف العقاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفى به 240 سرير عناية مركزة وأكثر من 1000 جريح في الساحات، ولسنا قادرين على استيعابهم، والإمدادات التي تصل القطاع لا تفي بالحد المطلوب لأدنى المقومات التي يحتاجها القطاع الصحي.

وأكد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن دبابات الاحتلال وصلت إلى محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى فرار المرضى لمستشفيات أخرى.