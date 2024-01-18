مصادر بـ«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات 2024 بنفس قواعد العام الماضي

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ مقر مكتب التنسيق الرئيسي في جامعة عين شمس، ولم يتغيّر حتى الآن، موضحة أنّ المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط بالنظر، وتعديل قواعد التنسيق.

وأكدت المصادر أنّ العمل بقواعد تنسيق العام الماضي لا تزال قائمة حتى الآن، ولم يتم التطرق إليها، موضحًا أنّ الاستعدادات له تبدأ من شهر مايو المقبل بتجهيز فروع المكتاب على مستوى الجمهورية.

تنسيق الجامعات 2024

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد أعمال قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وما يعادلها من شهادات وفقًا للحدود الدُنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منوهة بأنّ الالتحاق يكون على الأماكن الشاغرة في الكليات المختلفة.

وتابعت المصادر بأنّ أعمال تنسيق الجامعات تبدأ سنويًا بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة وإعلان نتائجها من كل عام، مؤكدة أنّ مجموع الطالب في امتحانات الثانوية العامة، ونسب الإقبال على الكليات هو المحدد للحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات.