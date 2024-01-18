إعادة تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم وعلاج 360 حالة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم توقيع الكشف والعلاج لعدد 360 حالة من المترددين على وحدة علاج الألم بالمستشفى الجامعي القديم خلال الفترة الماضية، بعد أعادة تشغيلها، موضحاً ان الوحدة تعد من الوحدات المتميزة والتي تساعد في تحديد مصدر الألم والقضاء عليه أو الحد منه، باستخدام أحدث التقنيات في التشخيص مع العلاجات الطبية والتداخلية.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري تزويد الوحدة بجهاز التردد الحراري وجهاز الأشعة التلفزيونية، وجاري التعاقد علي شراء جهاز أشعة CARM، موضحاً ان الوحدة متخصصة في علاج آلام الأمراض المزمنة مثل آلام العمود الفقري والأعصاب وآلام المفاصل وآلام الأورام السرطانية.

إجراء 4 عمليات شهريا

وأضاف الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى جامعة سوهاج القديم انه تم استقبال 360 حالة خلال الفترة الماضية منهم 3 حالات تردد حراري وحالتين حقن عادي وحالة سونار كل أسبوع، إضافة إلى إجراء 4 عمليات شهريا.

وأشار الدكتور أحمد محمد الحلوجي رئيس الوحدة الي أن الوحدة تعمل يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحا وحتي نهاية الحالات، ويتم تحويل العمليات الخاصة بالوحدة الي المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.