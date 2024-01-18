«تعليم شمال سيناء»: نسبة الغياب في امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 1%

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمدارس محافظة شمال سيناء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم الثالث على التوالي، لمادة العلوم، وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أن الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط، ولا توجد أسئلة من خارج المناهج.

نسبة الحضور وصلت إلى 99%

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتلق أي شكاوى من التلاميذ أو أولياء الأمور، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وبدورها أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن نسبة الحضور وصلت إلى 99% من إجمالي التلاميذ، في 6 إدارات تعليمية، أي بنسبة غياب 1% فقط.

وأضافت المديرية أن عدد الطلبة المسجلين 8 آلاف و228 تلميذا في مدارس: العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة، ونخل والحسنة بوسط سيناء.

28 لجنة امتحان على مستوى شمال سيناء

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب بإدارة العريش التعليمية يبلغ، 4179 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في 28 لجنة، وعدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية، يبلغ 2492 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحان في 25 لجنة امتحانية.

914 طالبا في إدارة الشيخ زويد التعليمية

وعدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية يبلغ 914 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحان في 16 لجنة، وعدد طلاب إدارة الحسنة التعليمية، يبلغ 334 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في 12 لجنة، وعدد طلاب إدارة نخل التعليمية، يبلغ 119طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في 5 لجان.