«السياحة» تنظم رحلة توعوية لأبناء شمال سيناء

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظمت رحلة سياحية توعوية للفائزين في المسابقة السياحية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في شمال سيناء لأبناء المحافظة بمناسبة عيد تحرير سيناء، لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد.

الهدف من الرحلة رفع الوعي السياحي والأثري

ومن جهتها أوضحت إيمان عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، أنّ تنظيم الرحلة يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة في الهيئة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها بلدهم، إضافة إلى جهودها لتنشيط السياحة الداخلية.

الرحلة شارك فيها شباب من مختلف الفئات

وأضافت أنّ الرحلة شارك بها مجموعة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ولاسيما الشباب، وتضمنت زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد وبينها جبال الملح، وبور فؤاد، وحديقة فريال، وتمثال ديليسبس، والمسلة، موضحة أنّ أعضاء مكتب الهيئة ببورسعيد استقبلوا المشاركين في الرحلة وقدّموا لهم المواد الدعائية عن المحافظة.