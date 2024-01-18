بشرى لـ8 ملايين أسرة.. «النواب» يكشف عن مقترحين بشأن الإيجار القديم

تزداد التساؤلات على أوضاع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة مع استعداد مجلس النواب على مناقشته تحت قبة البرلمان، إذ يشغل القانون قطاع عريض من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، والتي من بينها ما هى المقترحات التي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب بالنسبة لأوضاع المستأجرين.

مقترحات حل أزمة الإيجار القديم

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقترحات التي من المقرر أن مناقشتها بالمجلس تخص أوضاع المستأجرين قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا إن هناك مقترحين أولين في هذه المسألة.

الإيجار القديم للشقق السكنية

وأضاف «الفيومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المقتراحات الأولية المطروحة بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، من بينها دفع قيمة الإيجار المناسبة لوضع الإيجارات الحالية.

واستكمل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مقترح آخر مطروح بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وهو توفير سكن بديل لهم، موضحًا أن كل هذه مقترحات أولية، سيتم مناقشتها ضمن عدد كبير من المقترحات، وذلك بعد الاستماع لطرفي النزاع، ومجموعة كبيرة من الخبرات والمختصين بذات الشأن.

وكان عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قد أكد في تصريح سابق له أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 8 ملايين وحدة سكنية من بين بالسكان، منها مليونا وحدة مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية.