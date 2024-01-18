بعد حصول «We» على أول رخصة لتشغيلها.. ما الفارق بين جيلي الاتصالات "4G"و"5G"؟

لا يخلو بيت أو مؤسسة أو شركة من الاتصال بالإنترنت، إذ أصبح من الأمور الأسياسية في حياتنا اليومية، خاصة مع تطوير خدمات الإنترنت بعدما تم إجراء تطوير لشبكات 1G و2G و 3G حتى ظهرت على السطح 4G، ومع زيادة الطلب في نقل البيانات بشكل عالي السرعة لظهور تقنية 5G، ذلك من أجل تقليل الازدحام أثناء الاتصال.

وسرعة الشبكات واحدة من أهم النقاط التي يهتم بها مستخدمي الإنترنت، وكانت سببا في ظهور الجيل الجديد للشبكات، إذ أنه لا يمكن لشبكات 4G الحالية أن تلبي ما يتطلبه المستهلك من أجل نقل البيانات الكبيرة بسرعات عالية، و في المستقبل سيستمر الحاجة لمزيدا من البيانات بسبب تزايد عدد أجهزة الإنترنت، بحسب أحمد حنفي، خبير اتصالات رقمي.

ما هي شبكة الـ4G؟

وأوضح «حنفي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شبكات الـ4G تعتبر شبكات الجيل الرابع لتقنية الشبكات الخلوية واسعة النطاق، وهي التي تم إصدارها أواخر العقد الأول من القرن 21، وهو النسخة المحسنة لـ3G، وأسرع 50 مرة من شبكات الجيل الثالث، كما يدعم 4G التلفزيون المحمول عالي الدقة، والمؤتمرات والفيديو والمكالمات الصوتية، وغيرها الكثير.

وبسبب الزيادة الكبرى في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، ودخول أكثر من 23 مليار جهاز للشبكات الخلوية، فجاء الوقت المناسب لدخول شبكات الـ5G إلى الخدمة.

ما هي شبكات الـ5G؟

وأشار إلى أن شبكات الـ 5G هي شبكة الجيل الخامس، واستحدثت بفضل الثورة التي شهدتها شبكة الهاتف المحمول، مع سرعات تحميل ورفع عالية للبيانات، إذ أنها بدأت في الوصول إلى السوق نهاية عام 2018، وتستمر حاليا في التوسع.

وأكد أنها تسمح بالوصول إلى أجهزة متعددة في وقت واحد، علاوة على ذلك توفر اتصالات البيانات الثابتة عرضا للنطاق الترددي المحسن من أجل الوصول للبيانات الضخمة ومشاركتها، في حين ستعمل 5G على تقليل أوقات التأخير وتحسين القدرة على تجميع البيانات بسرعة.

وأوضح خبير الاتصالات الرقمي أنه جانب التأخير المنخفض والسرعات الأسرع، فهناك الكثير ما يجعل تقنية 5G أمرا مختلفا عن تقنيه الـ4G، ذلك من حيث السرعة باعتبارها إحدى العناصر الأساسية لشبكة الجيل التالي، كما أن تقنية الـ5G تعد الأسرع والأكثر ذكاءً والأكثر في معدلات الكفاءة باستخدام الطاقة من شبكة 4G، إذ بلغت سرعة شبكة 5G إلى 10 جيجابت بالثانية الواحدة، أي أسرع 100 مرة من تقنية الـ4G.

وأكد أنه عندما تقوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنقل كميات هائلة من البيانات، فإن تقنية الـ5G ستسرع من الاتصال بشكل أكثر كفاءة، ويمكن للذكاء الاصطناعي بالمدينة الذكية ربط كافة البيانات والإشارات المرورية تلقائيًا، وعلاوة على ذلك تتيح شبكات 5G تمكين استدلال الذكاء الاصطناعي، وتساعده بتوصيل كافة البيانات الضرورية للأجهزة المصدر للسحابة المركزية من أجل تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.