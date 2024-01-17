وزير الطيران المدني: الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة طور في تقنية العمل

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة طور في تقنية العمل، لافتا إلى أن العمل قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق انتقال الورق، حيث كانت الدورة الورقية تستهلك الكثير من الوقت.

استخدام التكنولوجيا

وأضاف وزير الطيران المدني، في حوار من مطار العاصمة الدولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التواصل والاتصال بين جميع العاملين أصبح يتم في ذات اللحظة من خلال استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى أن اعتياد الجمهور على التكنولوجيا سيسهل الكثير من الأعمال ويوفر الكثير من الوقت.

وزير الطيران المدني: دورة العمل عن طريق التكنولوجيا تخضع للمراقبة

وأوضح وزير الطيران المدني أن دورة العمل عن طريق التكنولوجيا تخضع للمراقبة لضمان سير العمل ونزاهته، لافتا إلى تواجد كل التسهيلات.