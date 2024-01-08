تقنية «البيوفلوك».. ثروة في الاستزراع السمكي بالشرقية

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز الثروة السمكية، وذلك من خلال تطبيق تقنية البيوفلوك «الخثرات الحيوية» التي تسهم في الحصول على أسماك ذات جودة عالية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالأنظمة الأخرى.

استخدام بكتريا غير ذاتية التغذية

وأوضح الدكتور إبراهيم متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن تقنية البيوفلوك تعتمد على استخدام بكتريا غير ذاتية التغذية تتغذى على العوالق النباتية والحيوانية الطافية على سطح الماء، فتنتج بروتين بكتيري «بروتين عضوي» فتتخلص من الأمونيا التي تسبب مشاكل للأسماك.

وأضاف «متولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه البكتريا تعد مصدر غني للبروتين ويتناوله السمك كغذاء عالي القيمة، مشيرًا إلى أن خواص جودة المياه تحسن بفعل البكتريا، كما تنخفض تكاليف تغذية الأسماك بفعل التقنية بنسبة 30%.

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إلى أهمية نظام البيوفلوك من حيث تحسين خواص الماء، من خلال إضافة عنصر الكربون بكميات إضافية في نظام الاستزراع السمكي، إذ تعتمد التقنية على التوازن بين الكربون والنيتروجين في المحلول.

تقنية البيوفلوك تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد أن تقنية البيوفلوك تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال تحقيق الأمن الغذائي، حيث تخفض معدلات تغيير المياه في نظم الاستزراع مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، كما تخفض من تكاليف استهلاك المياه بنسبة 85% وتزيد من مفاءة استهلاك البروتين سهل الهضم.

وفيما يلي أهم مزايا تقنية البيوفلوك في الاستزراع السمكي:

تخفض التقنية معدلات تغيير المياه في نظم الاستزراع مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، من خلال التحسين المستمر في قيم معايير نوعية المياه.

التكلفة منخفضة في استخدام تقنية البيوفلوك في الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى إنتاج نسبة عالية من البروتين بفض البيوفلوك، والذي يعد مصدر غذائي غني للكائنات المائية.

تكلفة التقنية اقتصادية وموفرة لأنها تخفض من تكاليف استهلاك المياه بنسبة 85%، وتزيد من كفاءة استهلاك البروتين سهل الهضم.

وختم متولي حديثه مع «الوطن» بالتأكيد على أن تقنية البيوفلوك تسهم في تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال تحقيق الأمن الغذائي.