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«تعليم الغربية»: لا شكاوى تقنية من امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:48 ص | الإثنين 15 يناير 2024
امتحانات التابلت بالغربية

امتحانات التابلت بالغربية

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في المرحلة الإعدادية والثانوية، والتعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي، والتي بدأت في 9 يناير الجاري.

امتحانات التابلت 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وعدم وجود أي مشكلات تقنية في أداء الامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي، وانتظام سير الامتحان بجميع اللجان، وتوفير الهدوء والمناخ المناسب لأداء الامتحان. 

وأوضح، أنه تفقد عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث اطمئن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، والوصول إلى منصة الامتحان بكل سهولة، وعدم وجود أي مشكلات تقنية في الاتصال بمنصة الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على عدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول إلى المدرسة بصحبة الطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش بكافة أنواعه، مؤكداً حرص تعليم الغربية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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بقلم رفيق محمد ناصف