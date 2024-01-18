أول محافظة.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح، كأول محافظة تنتهي من الامتحانات علي مستوى الجمهورية، وتابع خلال زيارة ميدانية مفاجئة، اللجان الامتحانية بمدينة السلوم الحدودية، أقصي غرب المحافظة، للوقوف على مدى انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

تنفيذ الإجراءات في اللجان

واطمأن وكيل تعليم مطروح، من رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، على تنفيذ كل التعليمات التي جرى التوجيه بها، والخاصة باستلام أوراق الأسئلة من مندوب مركز التوزيع، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عملية بدء فتح مظاريف الأسئلة.

امتحان الدراسات الإجتماعية

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم، على سير امتحان الدراسات الاجتماعية وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان في اليوم الأخير واضحة وخالية من الغموض، وفي مستوى الطالب العادي، وشاملة جميع فقرات المنهج.

انضباط 120 لجنة دون شكاوي

وأكد وكيل الوزارة على انضباط اللجان الامتحانية في آخر يوم، ومراعاة الالتزام بالتعليمات لرؤساء اللجان الامتحانية، بالتنسيق مع الشرطة المدنية لتأمين كافة المشاركين في العملية الامتحانية على مستوى المحافظة، لضمان خروج أعضاء اللجان والطلاب في أمان، لافتاً إلى أنه اطمأن على عدم ورود أي شكوى من الطلاب وأولياء الأمور، بشأن الامتحانات، على مستوى 120 لجنة بكافة أرجاء المحافظة، ذلك عبر الاتصال الهاتفي مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية.