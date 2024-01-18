انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ لـ61 ألف طالب

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عن إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في مدارس كفر الشيخ، اليوم الخميس، وذلك مع دقات الساعة التاسعة من صباح اليوم، مشيرا أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بالترم الأول، قد بلغوا 61245 طالباً وطالبة، وذلك داخل نطاق 343 لجنة، علي نطاق قري ومراكز محافظة كفر الشيخ

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

وأوضح، عبر بيان، أن جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، والبالغ عددها 343 لجنة علي مستوي المحافظة، تم توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب من نظافة عامة، وتوفير خدمات طبية داخل كل لجنة امتحانيه.

امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الفنية

وأشار وكيل وزارة التعليم في كفر الشيخ، إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يؤدون صباح اليوم الخميس، امتحان مادتي، اللغة العربية والخط والإملاء، حيث تبدأ منذ الساعة 9 حتي 11.30، وكذلك امتحان مادة التربية الدينية، حيث تبدأ منذ الساعة 12 حتي الساعة الواحدة ونصف، وذلك علي نطاق عدد 13 إدارة تعليمية في المحافظة.