وزير دفاع بريطانيا يحدد أطراف الحرب العالمية الثالثة.. الأرض غير مستقرة

سلطت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية الضوء على تصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، والذي تحدث بمنتهى الوضوح عن أن العالم يعيش مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثالثة، قائلا إنّ أحد أقرب الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية رسم صورة قاتمة لعالم غير مستقر بشكل متزايد ويطرح تحديات مغايرة تماماً عما رأته الأجيال الماضية.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية نشرت وثائق ألمانية سرية مسربة تتعلق بتحضير روسيا لتوسيع حربها على أوكرانيا هذا العام، بل إن هناك بعض قادة الدول بدأوا يستعدون لأن تتجه «موسكو» نحو شن حرب عالمية ثالثة.

هذه الأطراف الموجهة لها الحرب

وقال «شابس»، إنّ العالم دخل فترة ما قبل الحرب، حيث يشكل الخصوم مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران تهديدا غير مسبوق، مضيفاً أنه في أيام الحرب الباردة، كان لا يزال هناك شعور بأننا نتعامل مع لاعبين عقلانيين، لكن هذه القوى الجديدة غير مستقرة وغير عقلانية إلى حد كبير، وذلك بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن هدف كوريا الشمالية المتمثل في توسيع قدراتها النووية، كما أن إيران تقترب شيئاً فشيئاً من تحقيق مستوى من اليورانيوم المخصب الذي يمكن أن يحولها إلى قوة نووية، وتحدث كذلك عن غزو روسيا المستمر لأوكرانيا، كما أن الصين تفكر في غزو تايوان.

العلاقة العميقة بين الخصوم

واعتبر وزير الدولة لشؤون الدفاع في بريطانيا أن ما يزيد الأمور سوءًا هو العلاقة العميقة بين هؤلاء الخصوم، فقد أعلنت الصين وروسيا صداقة غير محدودة، وسافر كبير الدبلوماسيين في كوريا الشمالية هذا الأسبوع إلى روسيا لمناقشة توثيق العلاقات بين البلدين وصفقة أسلحة، وقدمت إيران طائرات بدون طيار استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، مضيفاً أننا ننتقل من عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى عالم ما قبل الحرب.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني في وقت تشن بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضربات ضد جماعة الحوثيين اليمنية والتي تستهدف السفن التجارية المارة في البحر الأحمر والتي تقول إنها تتبع إسرائيل، تزامناً مع تفجر الأوضاع في قطاع غزة.