وثائق سرية تتوقع حربا عالمية ثالثة في فبراير.. سيناريوهان بينهما «زاباد 2024»

نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية وثائق سرية وضعها جنرالات الجيش الألماني وبعض الحلفاء الأوروبيين، تتضمن توقعات بأنّ روسيا ستتوسع في حربها على أوكرانيا وستهاجم الناتو في وقت يستعد فيه بعض زعماء العالم لاحتمالية حرب عالمية ثالثة.

سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة

وتتضمن الوثائق بحسب الصحيفة عدة سيناريوهات لحرب عالمية ثالثة، أحدها يسمى «التحالف الدفاعي لعام 2024»، ويتضمن حشد أكثر من 200 ألف جندي روسي في فبراير المقبل، مع هجمات إلكترونية في منطقة البلطيق.

أما السيناريو الآخر، المسمى «زاباد 2024»، فيتضمن سعي روسيا لمناورة عسكرية واسعة النطاق في سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 50 ألف جندي روسي في غرب روسيا وبيلاروسيا، ثم حشد القوات والصواريخ متوسطة المدى في كالينينغراد، الواقعة بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف الناتو.

وبحلول ديسمبر المقبل، يمكن لروسيا استخدام الانتخابات الرئاسية الأمريكية كفرصة لتأجيج أعمال الشغب والصراعات الحدودية.

وفي عام 2025، فمن المتوقع أن تتهم روسيا الحلفاء الغربيين بالتخطيط لتحركات ضد نظام بوتين، وهو ما سيستخدمه الرئيس الروسي لحشد قوات في دول البلطيق وبيلاروسيا في مارس المقبل، ما يدفع الناتو لاتخاذ رد فعل في مايو المقبل، للرد على حشد القوات الروسية، ومنع القتال بين القوات الروسية والغربية.

وتشير هذه التوقعات إلى أنّ الوضع في أوروبا الشرقية يتسم بالتوتر الشديد، وهناك احتمالية كبيرة لاندلاع حرب عالمية ثالثة في المستقبل القريب.