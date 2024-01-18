«السياحة»: فتح باب العمرة للمصريين خلال رمضان دون سقف عددي

قال إيهاب عبدالعال عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنه سيتمّ فتح باب العمرة للمصريين خلال شهر رمضان المقبل دون سقف عددي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم موسم العمرة وحماية المواطنين من النصب.

شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم أي عدد من برامج العمرة

وأوضح أنّ شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم أي عدد من برامج العمرة خلال شهر الصوم، حيث تتراوح الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران لنقل المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان بين 250 إلى 300 ألف معتمر دون استخدام الرحلات الإضافية.

وأكّد أنها تسعى من خلال بعض الإجراءات التي تقوم بها حاليا لضبط موسم العمرة، فضلا عن حماية المواطنين من النصب والحفاظ على حقوقهم، وذلك من خلال إيجاد آليات للقضاء على السماسرة والوسطاء، والقضاء على الصفحات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تنظيم رحلات العمرة والحج وتقوم بالنصب على المواطنين.

منح باركود البوابة المصرية للعمرة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تتمثل في بعض التعديلات على منح باركود البوابة المصرية للعمرة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال وضع برامج لتلك التأشيرات تشمل مواعيد سفر وعودة محددة، فضلا عن تحصيل ضمان مالي من شركات السياحة التي يصدر باسمها الباركود لحاملي تلك التأشيرات، وذلك ضمانا لالتزام الشركات بالبرنامج وعدم تخلف المواطنين عن العودة في المواعيد المسجلة بالبرنامج عبر بوابة العمرة.