شروط الحصول على المعاش بعد الزيادة الجديدة وفقا للقانون

منذ بدء العام الجديد وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة تضمن زيادة المعاشات والأجور2024، أصبحت هذه الزيادة محور الحديث الناس في الشارع المصري، ويبحث الكثيرون منهم عن شروط الحصول على المعاش؛ للتأكد من استيفائه هذه الشروط، ويستطيع الحصول على الزيادة الجديدة فور نزولها.

حالات الحصول على زيادة المعاشات 2024

وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية حدد شروط الحصول على المعاش للمؤمن عليه، وكذلك الحالات التي يستحق فيها الحصول على المعاش، وبالتالي الحصول على الزيادة الجديدة 2024 التي تخص أصحاب المعاشات، وجاءت شروط الحصول على المعاش وفقا للمادة 12 من القانون كالآتي:

- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات التي تندرج تحت هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

- العجزالكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات التي تندرج تحت هذا القانون.

- العجزالكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

- انتهاء خدمة أوعمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجزأو الوفاة.