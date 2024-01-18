صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات.. و«قوى النواب» تكشف موعد التطبيق

تعكف الحكومة حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية لأصحاب المعاشات، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية بزيادة الأجور والمعاشات لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية فى ظل غلاء المعيشة والتأثيرات الاقتصادية العالمية التى أدت إلي ارتفاع الأسعار.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وتوقعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الإعلان عن صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان الكريم والذى يهل علينا ببركاته في شهر مارس المقبل.

وأكدت درويش، لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائمًا على الاهتمام ورعاية أصحاب المعاشات وكبار السن، لا سيما أنّه كان قد وجّه الحكومة ووزارة التضامن في نهاية العام الماضي بضرورة توفير حزمة اجتماعية لكبار السن.

نسبة زيادة المعاشات

وأضافت النائبة سولاف درويش، أنّ الزيادة التي سيشهدها أصحاب المعاشات ستكون هى الخامسة في عهد الرئيس السيسي، لافتة إلى أنّه بموجب القانون هناك زيادة تتم لأصحاب المعاشات سنويا مع بداية شهر يوليو بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة قدرها 600 جنيه بموجب المنحة الاستثنائية التى أقرها الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي.

وعززت النائبة سولاف درويش، دور المؤسسة التشريعية في تفعيل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص اقرار الحزمة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، موضحة أنّه حال انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون صرف الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات سيتم مناقشته فورًا داخل لجنة القوي العاملة وعرضه فى الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها.

يذكر أنّ وزارة المالية كانت قد كشفت خلال الايام الماضية عن توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة في الرواتب والأجور وزيادة المعاشات؛ لتحسين الاوضاع المعيشية في ضوء الأزمات العالمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية لكثير من الدول.