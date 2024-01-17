زيادة المعاشات 15% في 2024.. واتحاد العمال يكشف موعد التطبيق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من التفاعل حول زيادة المعاشات 15% بعد الإعلان عن حزم الحماية الاجتماعية التي تُطبقها الدولة المصرية من أجل مساندة ومساعدة المصريين في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

15% زيادة في معاشات ٢٠٢٤

وقال رئيس اتحاد العمال خلال حديثه عن زيادة المعاشات بنسبة 15% لعام 2024، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة العام الماضي 2023 بصرف المعاش قبل مدته أي في شهر أبريل، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن بشأن معاشات 2024 يُتوقع أن تكون في شهر يوليو المقبل طبقا للقانون أي قبل شهر رمضان المبارك.

موعد زيادة معاشات 2024 بنسبة 15%

وبخصوص زيادة المعاشات 15% لعام 2024، أوضح رئيس اتحاد عمال مصر لـ«الوطن»، أنّ زيادة المعاشات وفقا لقانون العمل 148 تكون بنسبة 15% من الأجر الأساسي، كما أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يشعر بالمواطن المصري البسيط، لذلك حرص على توجيه حكومته بزيادة المعاشات في الموازنة الجديدة للدولة.

زيادة المعاشات 2024

وأكد البدوي أنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموازنة الجديدة تهدف إلى الحد من آثار التضخم، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر والأولى بالرعاية.

تحسين المعاشات للمواطنين

وكانت وزارة المالية كشفت عن أكثر من محور في الموازنة الجديدة، بينها زيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المعاشات وتخفيف الأعباء على المواطنين.